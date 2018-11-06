Поклонская назвала пиар-ходом отставку генпрокурора Украины Луценко

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об отставке из-за предчувствия "краха преступной власти" в стране. Своё мнение парламентарий высказала изданию "Крыминформ".

— Такой "громкий" жест генпрокурора Украины... всего лишь пиар-ход и элементарная интуиция приближающегося краха преступной власти на Украине, — считает экс-прокурор Крыма.

Поклонская заметила, что Луценко был назначен на такую высокую должность без единого дня стажа. Она также упрекнула генпрокурора Незалежной за неправильное выражение "за власть цепляются". По её словам, "в органах прокуратуры за законом надзирают".

Напомним, Юрий Луценко объявил о намерении уйти в отставку с должности генпрокурора во время выступления в Верховной раде по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. Он заявил, что подаст заявление президенту Украины, "чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется".