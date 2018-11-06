ФАС проверит, нарушает ли закон инициатива властей Приморья по рыбе

Снижение цен на рыбную продукцию — это безусловный плюс для потребителей, однако оно должно осуществляться на рыночной основе, считают в ведомстве.

ФАС проверит на соответствие закону о конкуренции предложение администрации Приморского края "проработать вопрос" о заключении соглашений с конкретными торговыми сетями о поставках рыбной продукции по сниженным ценам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС России Рачика Петросяна.

Свою жалобу на желание региональных властей "навязать" цену на рыбу в ведомство направили представители рыбохозяйственных предприятий. ФАС изучит представленные материалы и, в случае если в действиях администрации Приморья подтвердятся признаки нарушения закона о защите конкуренции, ведомство возбудит дело.

— Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания — это безусловный плюс для потребителей, однако такое снижение должно осуществляться на законной, рыночной основе, прежде всего, посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путём установления плановых показателей в конкретном регионе, — комментирует Петросян.

Отметим, что речь идёт о проекте "Приморская рыба", который реализуется по инициативе врио губернатора Приморья Олега Кожемяко. По данным местных СМИ, предметом соглашения должно стать сотрудничество в целях обеспечения населения региона рыбой и рыбной продукцией по доступным ценам. В частности, должна быть установлена предельная цена на семь видов рыбы и рыбной продукции: это минтай, неразделанная горбуша, камбала, навага, сельдь и кальмар.