Посольство РФ в Осло предупредило россиян о трудностях пребывания в Норвегии

В дипмиссии считают, что виновные в провокации с Бочкарёвым должны понести ответственность.

После задержания в Осло сотрудника аппарата Совфеда Михаила Бочкарёва пребывание российских представителей в Норвегии и диалог становятся всё более затруднительными. Москва по-прежнему ждёт объяснений и извинений в связи с произошедшей ситуацией. С таким заявлением выступило Посольство РФ в Осло.

В дипмиссии подчеркнули, что "дело" Бочкарёва нанесло удар по двусторонним отношениям, поскольку "речь идёт не о рядовом правонарушении", а о безосновательном обвинении россиянина в шпионаже. При этом, как отметили дипломаты, норвежский народ вновь стал жертвой манипуляций властей, "независимых" экспертов и "свободных" СМИ.

— Последние должны нести особую ответственность — целый месяц они смаковали подробности "дела", публиковали непроверенные версии и "утечки", придумывали "страшилки" о том, что российское государство шпионит за норвежцами, — говорится в сообщении.

После провала очередной антироссийской затеи они перестали "поливать грязью" РФ. В дипмиссии уверены, что у абсурдной провокации есть свои заказчики и исполнители, которые должны понести за неё ответственность. В посольстве резюмировали, что Москва" ждёт серьёзных объяснений и извинений норвежской стороны".

Напомним, норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совфеда РФ Михаила Бочкарёва в аэропорту Осло 21 сентября, заподозрив в шпионаже. 19 октября стало известно, что Полицейская служба безопасности страны (PST) отозвала апелляцию на его арест, в связи с чем россиянин был освобождён из-под стражи.