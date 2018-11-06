Собянин открыл новый съёмочный павильон "Мосфильма"

Возведение новых объектов на территории киноконцерна было начато по поручению президента.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый съёмочный павильон № 16, а также "Дом костюма и реквизита" киноконцерна "Мосфильм".

Глава столицы подчеркнул значимость этого события и напомнил, что на территории "Мосфильма" в своё время хотели построить жилой комплекс и торговый центр.

— Теперь поставлена точка в этих спорах, в этих разговорах: "Мосфильм" остаётся и становится более современным. Поздравляю с этим событием, оно значимо и для города, — приводит слова Собянина ТАСС.

Возведение павильонов начали по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2019 году запланировано строительство новых объектов. Это съёмочный павильон № 17 и киноконцертный комплекс.

Ранее Сергей Собянин открыл благоустроенный парк 850-летия Москвы с амфитеатром и фонтаном.