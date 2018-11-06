Крабы и шашлык. ФСИН отреагировала на фото "тюремного пира" члена банды Цапков

Судя по снимкам, приговорённый к 20 годам тюрьмы Вячеслав Цеповяз явно не бедствует за решёткой.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала в СК материалы проверки фотографий, на которых один из членов банды Цапков — Вячеслав Цеповяз обедает крабами, шашлыком и красной икрой в колонии строгого режима.

— Фотографии, свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году, — сообщили в пресс-службе УФСИН по Амурской области.

Как пояснили в управлении, следственные органы должны принять процессуальное решение по факту нарушения.

Ранее СМИ опубликовали снимки, на которых видно, что приговорённый к 20 годам тюрьмы Цеповяз явно не бедствует за решёткой. В частности, участник кущёвской резни ест крабов, шашлык и красную икру, а также пользуется мобильным телефоном. Также, по данным ряда изданий, бывшая жена Цеповяза призналась, что на его содержание в колонии в год уходило до трёх миллионов рублей.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года напала на семью кущёвского фермера и убила 12 человек, в том числе четверых детей. В 2013 году он был приговорён Краснодарским краевым судом к 20 годам лишения свободы.