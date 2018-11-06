Минфин Украины заявил об угрозе дефолта в 2019 году

Сотрудничество с Международным валютным фондом является необходимостью для Украины, в ином случае стране грозит дефолт в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов страны.
— Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов — и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу уже в следующем году, — говорится в документе.
В заявлении указано, что стране необходимо отказаться от действий, которые могут привести к снижению прибыли и повышению расходов.
Отмечается, что внесённый в Верховную раду закон, согласно которому вводится налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, ставит под угрозу стабильность финансовой системы страны.
Как ранее сообщал Лайф, на Украине заявили о многомиллиардных убытках после запрета на российские удобрения.
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