Минфин Украины заявил об угрозе дефолта в 2019 году

Ведомство рекомендует Верховной раде принять закон, вводящий налог на выведенный капитал для малого и среднего бизнеса.

Сотрудничество с Международным валютным фондом является необходимостью для Украины, в ином случае стране грозит дефолт в 2019 году. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Министерства финансов страны.

— Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов — и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу уже в следующем году, — говорится в документе.

В заявлении указано, что стране необходимо отказаться от действий, которые могут привести к снижению прибыли и повышению расходов.

Отмечается, что внесённый в Верховную раду закон, согласно которому вводится налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, ставит под угрозу стабильность финансовой системы страны.

Как ранее сообщал Лайф, на Украине заявили о многомиллиардных убытках после запрета на российские удобрения.