Росздравнадзор изъял из оборота 560 серий лекарств с опасным валсартаном

В ведомстве отреагировали на расследование Лайфа по поводу таблеток от повышенного давления, изготовленных из китайских "исходников". Оказалось, что мы даже недооценили масштаб проблемы.

В России из оборота изъяли более 560 серий готовых препаратов на основе валсартана китайского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, комментируя публикацию Лайфа об опасном для здоровья веществе. Решение было продиктовано постановлением Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕАЛС) об отзыве таблеток, содержащих потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламина. В малых количествах компонент считается безвредным, но при длительном употреблении может провоцировать онкологические заболевания.

Специалистами Росздравнадзора были определены отечественные и зарубежные производители лекарственных препаратов валсартана, в регистрационной документации которых содержится информация об использовании опасной примеси.

— В результате производителями были приняты решения по изъятию из обращения 561 серии готовых лекарственных препаратов, выпущенных из данной субстанции, — сообщили в надзорном ведомстве.

Любопытно, что Росздравнадзор предлагает пациентам подстраховать себя самостоятельно и проверить легальность купленных им препаратов валсартана с помощью электронного сервиса на сайте ведомства.

Ранее Лайф сообщал, что, несмотря на опасения Росздравнадзора, 16 регионов страны продолжают закупать таблетки на основе валсартана и его смеси с мочегонными. С августа редакция насчитала 34 процедуры закупки на сумму семнадцать с половиной миллионов рублей. По грубым подсчётам, на эти деньги могли купить до пяти миллионов упаковок препарата.

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