В Монако задержан миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Сегодня в Монако задержан российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев. Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на свои источники.
Издание отмечает, что задержание было проведено утром. Дома у Рыболовлева прошёл обыск. Ему вменяется коррупция и "торговля влиянием".
Накануне СМИ сообщали, что Рыболовлев якобы вкладывал деньги в футбольный клуб в обход правил УЕФА. В "Монако", однако, опровергали эту информацию.
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