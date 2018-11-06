В Монако задержан миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Накануне в футбольном клубе "Монако" опровергали сообщения, что он нарушал финансовые правила УЕФА.

Сегодня в Монако задержан российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев. Об этом сообщает газета Le Monde, ссылаясь на свои источники.

Издание отмечает, что задержание было проведено утром. Дома у Рыболовлева прошёл обыск. Ему вменяется коррупция и "торговля влиянием".

Накануне СМИ сообщали, что Рыболовлев якобы вкладывал деньги в футбольный клуб в обход правил УЕФА. В "Монако", однако, опровергали эту информацию.