Хотели расшевелить. В Китае посетители зоопарка закидали крокодила камнями

Отмечается, что у рептилии были сильно повреждены передние лапы, а из головы шла кровь.

В китайском городе Сямынь посетители зоопарка закидали камнями крокодила, чтобы убедиться, что он живой. Об этом сообщает издание The Mirror.

Crocodile pelted with rocks by zoo visitors who wanted to see if it was real https://t.co/MS4AHsjhbm pic.twitter.com/7SzhwZLP4Q — Daily Mirror (@DailyMirror) November 6, 2018

— Мы сразу выкачали воду из его бассейна и начали лечить его. Сяо потребуется от десяти дней до двух недель, чтобы восстановиться, — отметил сотрудник зоопарка Чжан Сян.

Пострадавшей рептилией оказался 37-летний гребнистый крокодил по кличке Сяо Хэ. Он весит 1250 килограммов, его длина достигает шести метров. Сяо Хэ считается одним из самых крупных крокодилов в Азии.

Сообщается, что смотрители зоопарка вызвали полицейских, но посетители успели скрыться. Их объявили в розыск, но из-за отсутствия возле вольера камер наблюдения у правоохранителей могут возникнуть проблемы с поиском.

У крокодила обнаружили раны на голове, из которых шла кровь. Серьёзные увечья также были найдены на конечностях крокодила.

— Мы усилим меры защиты животных, но я считаю, что начать стоит с работы с посетителями, — заявил смотритель.

Азиатское отделение благотворительной организации PETA обратилось к зоопарку с требованием выпустить Сяо Хэ на свободу, если там не могут обеспечить его безопасность.

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