Хотели расшевелить. В Китае посетители зоопарка закидали крокодила камнями

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Хотели расшевелить. В Китае посетители зоопарка закидали крокодила камнями

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Отмечается, что у рептилии были сильно повреждены передние лапы, а из головы шла кровь.

В китайском городе Сямынь посетители зоопарка закидали камнями крокодила, чтобы убедиться, что он живой. Об этом сообщает издание The Mirror.

— Мы сразу выкачали воду из его бассейна и начали лечить его. Сяо потребуется от десяти дней до двух недель, чтобы восстановиться, — отметил сотрудник зоопарка Чжан Сян.

Пострадавшей рептилией оказался 37-летний гребнистый крокодил по кличке Сяо Хэ. Он весит 1250 килограммов, его длина достигает шести метров. Сяо Хэ считается одним из самых крупных крокодилов в Азии.

Сообщается, что смотрители зоопарка вызвали полицейских, но посетители успели скрыться. Их объявили в розыск, но из-за отсутствия возле вольера камер наблюдения у правоохранителей могут возникнуть проблемы с поиском.

У крокодила обнаружили раны на голове, из которых шла кровь. Серьёзные увечья также были найдены на конечностях крокодила.

— Мы усилим меры защиты животных, но я считаю, что начать стоит с работы с посетителями, — заявил смотритель.

Азиатское отделение благотворительной организации PETA обратилось к зоопарку с требованием выпустить Сяо Хэ на свободу, если там не могут обеспечить его безопасность.

Ранее Лайф рассказывал о том, как крокодил чуть не оторвал дрессировщику руку во время шоу.

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