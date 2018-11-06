Бондарев заявил, что военная помощь США Европе стала тисками

Это "сотрудничество" всё больше тяготит европейские страны: Францию, Германию и ряд других государств.

Сотрудничество европейских стран с США и военная помощь с их стороны превращаются из инструмента защиты в своеобразные тиски. Так считает глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

— Инициатива (...) по созданию объединённой армии Европы, независимой от американского покровительства, — своеобразный "звоночек": покровительство Штатов уже давно из щита превратилось для европейцев в тиски, которые с каждым годом сжимают всё сильнее, — приводит его слова ТАСС.

По мнению Бондарева, эта зависимость Европы от США тяготит не только Францию и Германию, но и другие европейские страны. Европейцы вынуждены покупать оружие у Америки, даже когда этого не хотят, чтобы обеспечить ликвидность доллара.

Россия же в отличие от Европы в этом отношении автономна и независима.

— Любую боевую единицу мы производим у себя без использования импортных технологий, комплектующих элементов и изделий. По этому критерию мы превосходим не только страны Евросоюза, но и весь мир, в том числе Соединённые Штаты Америки, — подчеркнул Бондарев.

Напомним, с инициативой создать единую европейскую армию выступил сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон.