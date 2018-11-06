"Это не ЧП". Космонавт прокомментировал сбой в работе компьютера на МКС

По его словам, вычислительные машины "Роскосмоса" запараллелены с американскими.

Сбой в работе одного из трёх компьютеров на Международной космической станции (МКС) не представляет угрозы, это обычная ситуация. Об этом заявил космонавт-рекордсмен, Герой России Геннадий Падалка.

— Это не ЧП. Там три терминальные вычислительные машины и три центральные вычислительные машины, они работают параллельно. Если работает две из трёх — это считается нормой, что у нас, что у партнёров, — сказал Падалка РИА "Новости".

Он пояснил, что компьютеры "Роскосмоса" запараллелены с американским сегментом. По его словам, даже если откажут все российские вычислительные машины, система управления движением будет подхвачена компьютером США. Падалка добавил, что "всё резервировано".