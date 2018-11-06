Чиновницу Кабмина РФ уволили за передачу СМИ ведомственной переписки

Сообщается, что сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела.

Одну из сотрудниц аппарата Правительства России уволили с занимаемого поста, когда стало известно, что она передала СМИ служебную межведомственную переписку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в кабмине.

— Собранные в отношении этого человека в результате проверки материалы также переданы в правоохранительные органы для дальнейшей процессуальной оценки, — цитирует его слова агентство.

Источник уточнил, что служебную проверку начали после публикации в одной из газет деталей внутриправительственной переписки. И добавил, что пока только решается вопрос о возбуждении уголовного дела против женщины, однако приказ о её увольнении уже подписан.

Ранее Лайф писал о том, что саратовского министра уволили из-за скандального высказывания по поводу прожиточного минимума.