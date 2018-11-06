Стюардессы рассказали, как пассажиры без доплаты летают в бизнес-классе

Они прячутся под одеялом, жалуются на болезни и вычисляют пустые места через приложение.

Бортпроводники поделились историями о том, как некоторые пассажиры ухищряются лететь бизнес-классом с билетом экономкласса. Их приводит DailyMail.

Чаще всего хитрецы занимают свободные места бизнес-класса и накрываются с головой одеялом, чтобы их "не заметили". А на просьбу предъявить посадочный талон отвечают, что потеряли его.

Также распространённая отговорка — когда пассажиры заявляют, что якобы по медицинским рекомендациям заняли VIP-места.

А один житель Великобритании рассказал, что летает на более комфортных местах за ту же цену благодаря простому приёму.

— Я загружаю приложение и узнаю, какие места в бизнес-классе свободны, и в самолёте сразу сажусь на одно из них, — признался мужчина.

Как рассказывает пассажир, поймали его лишь однажды. Тогда он по ошибке сел на место, которое было подготовлено для пилота.

— Места определённого класса — это продукты, которые мы продаём, и все попытки взять то, за что вы не платили, — воровство, — считает Джей Роберт, менеджер одной из международных авиакомпаний.