За карьеру $38 млн. Шарапова стала самой зарабатывающей российской теннисисткой

При подсчёте учитывались только полученные призовые за соревнования. Сколько спортсменки, попавшие в рейтинг, зарабатывают на рекламных контрактах и съёмках, не уточняется.

Российская теннисистка Мария Шарапова за свою карьеру заработала 38,34 млн долларов. Она стала единственной россиянкой, которая вошла в мировой топ-10. Об этом сообщает ТАСС.

Правда, в "общем зачёте" ей досталось только третье место. Лидирует в рейтинге американка Серена Уильямс. В её активе — 23 победы на турнирах Большого шлема. А доход за карьеру составил более 88 млн долларов.

На втором месте с небольшим отрывом от Шараповой находится старшая из сестёр Уильямс, Винус. Она заработала больше 40 млн долларов. За карьеру ей удалось стать пятикратной победительницей Уимблдонского турнира и двукратной победительницей Открытого чемпионата США.

Россиянка же одержала 39 побед в турнирах Женской теннисной ассоциации, дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции и по разу ей покорились Открытый чемпионат США, Австралии и Уимблдон.

В первую пятёрку также вошли датчанка Каролин Возняцки и её 33 млн долларов и белоруска Виктория Азаренко. Она за свою карьеру заработала больше 29 млн долларов.

Ранее стало известно, что в этом году Мария досрочно завершила сезон из-за травмы.