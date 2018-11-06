СМИ: Изнасилованная в Уфе дознаватель в момент инцидента была пьяна

Девушка-дознаватель, сотрудница уфимской полиции, которая является потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в момент инцидента находилась в состоянии алкогольного опьянения и не может вспомнить детали случившегося. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в следственных органах Башкирии.

По его словам, у 23-летней девушки в ту ночь была интимная связь с двумя полицейскими, при этом одного из трёх арестованных в отделении полиции в этот момент не было.

Ранее Лайф сообщал об аресте троих подозреваемых в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Бывшим полицейским грозит до десяти лет тюрьмы.

Кроме того, ранее сообщалось, что все трое также могут стать фигурантами дела о побоях, так как медосвидетельствование выявило множественные гематомы по всему телу пострадавшей. Однако источник РИА "Новости" отмечает, что синяки на теле потерпевшей "носят ненасильственный характер".