Умерла актриса сериала "Моя прекрасная няня" Наталья Корчагина

Заслуженная артистка России Наталья Корчагина скончалась в возрасте 70 лет. Об этом сообщается на сайте Московского театра юного зрителя, в котором актриса служила с 1974 года.

Наталья Корчагина сыграла в десятках картин, в том числе она известна своими ролями в сериалах "Моя прекрасная няня", "Атлантида", "Интерны" и других.

Похороны артистки пройдут 8 ноября. Прощание состоится в театре с 10:30 до 12:00, отпевание пройдёт в 13:00 в храме Воскресения Словущего.