Ариана Гранде стала женщиной года по версии Billboard

25-летняя американская певица и актриса была удостоена самой высокой оценки экспертного жюри.

Лауреатом ежегодной премии "Женщина года", которую присуждает издание Billboard, стала американская певица и актриса Ариана Гранде. Церемония вручения награды состоится 6 декабря в Нью-Йорке на 13-м торжественном обеде и концерте "Женщины в музыке". Об этом сообщается на сайте издания.

— У неё есть мужество, она делает лучшую музыку своей карьеры, и она абсолютно заслуживает звания "Женщина года", — прокомментировал вице-президент журнала Росс Скарано.

В этом году сразу несколько хитов исполнительницы были удостоены первых мест в чартах радиостанций. А её высказывания о проблемах ЛГБТ-сообщества нашли широкий отклик в обществе.

Кроме того, она организовала благотворительный концерт One Love Manchester и собрала 23 миллиона долларов в поддержку жертв теракта на её же концерте в Манчестере.

В прошлом году престижную премию вручали другой 25-летней исполнительнице — Селене Гомес.