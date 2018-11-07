Полиция закрыла уголовное дело против экс-директора "Уральских пельменей"

Сергея Нетиевского обвиняли в хищении 173 миллионов рублей и превышении должностных полномочий.

Свердловская полиция прекратила дело против бывшего директора популярного шоу "Уральские пельмени" Сергея Нетиевского. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление ГСУ ГУ МВД области.

— Уголовное дело в отношении подозреваемого Нетиевского Сергея Александровича… по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 201 УК РФ, прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, — цитирует издание текст постановления.

Пресс-секретарь шоумена Ольга Куликова подтвердила журналистам, что после семи месяцев расследования уголовное дело по обвинению Нетиевского в выводе активов на сумму 173 миллиона рублей было закрыто.

Она добавила, что их сторона считает ситуацию с уголовным преследованием попыткой нового директора шоу и коллектива заставить Сергея отказаться от его встречного иска к артистам с требованием вернуть выведенные ими ранее активы на ещё большую сумму — 330 миллионов рублей.

Тем временем сам Сергей Нетиевский разослал журналистам письмо, в котором заявил, что после прекращения уголовного дела психологическое давление на него усилилось, на телефон приходят СМС "негативного содержания".

Он также отметил, что обратился к генпрокурору Юрию Чайке и главе МВД России Владимиру Колокольцеву с просьбой взять ситуацию на личный контроль и разобраться в ней.

Этот эпизод стал частью длинной череды взаимных судебных претензий. Нетиевский и его студия First Hand Media вели несколько разбирательств в суде с "Уральскими пельменями".

Так, в июле пермский суд подтвердил решение нижестоящего арбитража, который отклонил иск участников "Уральских пельменей" о взыскании с Нетиевского около 40 миллионов рублей. Также Сергей выиграл спор о своём отстранении от должности директора и добился от коллектива компенсации своих судебных расходов.

Однако в июне артистам удалось добиться выплаты 5 миллионов рублей от бывшего директора. Также арбитраж Москвы в октябре 2017 года полностью отклонил иск First Hand Media к участникам шоу о взыскании 107,8 миллиона рублей.