Нурмагомедову предложили стать помощником главы Дагестана

Глава Дагестана вручил чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову высшую награду республики и предложил стать своим помощником. Фотографии со встречи спортсмен опубликовал в "Инстаграме".

— Сегодня глава нашей республики Васильев Владимир Абдуалиевич принял очень тепло отца и меня, а также наградил нас государственными наградами "За заслуги перед Республикой Дагестан", — написал Нурмагомедов.

При этом, по сообщению ТАСС, Хабиб также получил предложение от главы Дагестана стать его помощником. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей их встрече.

"За заслуги перед Республикой Дагестан" — высшая награда республики. Её вручают за выдающиеся достижения в социально-экономическом развитии республики, а также за достижения в области науки, культуры и спорта.