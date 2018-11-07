СМИ опубликовали видео манёвров новейших Су-57 с близкого расстояния

Телеканал Вооружённых сил России "Звезда" публикует кадры полёта новейшего российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Манёвры двух Су-57 камера телеканала запечатлела с военно-транспортного самолёта Ан-12.
Ведущий программы "Военная приёмка" Алексей Егоров под впечатлением от внешнего облика истребителя — называет Су-57 "космическим".
Недавно председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев заявил, что у многофункционального истребителя есть шансы стать полностью автоматической беспилотной боевой машиной.
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