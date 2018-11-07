Монеты в честь саммита Путина и Трампа снимут с продажи из-за ошибок

При этом сувенир пользуется большим спросом, и первая партия будет полностью раскуплена до конца дня.

Магазин сувениров из США, выпустивший памятную монету в честь саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, снимет её с продажи. Ранее на монете обнаружили ошибки в надписи на русском языке.

— К концу сегодняшнего дня монета станет частью истории по причине (ошибок) перевода и поскольку будет распродана, больше никогда она не будет в продаже, — сообщил РИА "Новости" директор "Сувенирного магазина Белого дома" Тони Джианнини.

По его словам, он сам создал дизайн монеты и перевёл текст на русский язык. Джианнини принёс извинения "за несуразности" в переводе, отметив, что этим сувениром он хотел поддержать лидеров России и США, которые показали, что даже в моменты разногласий необходим "живой диалог двух наций".

Напомним, ранее на монете в честь саммита Владимира Путина и Дональда Трампа нашли три опечатки в надписях на русском языке. Памятный знак продаётся на сайте "Сувенирный магазин Белого дома" за $100. Магазин не имеет отношения к Правительству США, хотя и работает в непосредственной близости к резиденции американского президента.