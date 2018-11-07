Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов перенёс вторую операцию за месяц

Как заявил сам журналист, хотя его и доставили в больницу на скорой, операция была плановой.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов перенёс вторую операцию на почке за последний месяц. Об этом он рассказал РИА "Новости".

По его словам, несмотря на то что его доставили в больницу на скорой, операция была плановой и длилась два часа. Сейчас врачи уже разрешили Венедиктову вернуться к работе.

Напомним, 14 октября Алексея Венедиктова экстренно госпитализировали с острой болью в почке. А накануне, 6 ноября, стало известно о его повторной госпитализации. Сам журналист опубликовал в "Инстаграме" фотографию с больничной койки.