Ещё одна область Украины присоединилась к запрету на русский язык в культуре

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Ещё одна область Украины присоединилась к запрету на русский язык в культуре

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

В Тернопольской области решили запретить публичное использование русского языка в культуре. Такое решение приняли депутаты облсовета 6 ноября.

— Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины, — говорится в сообщении облсовета.

Как сообщал Лайф, в конце октября Житомирская область присоединилась к числу регионов Украины, где теперь запрещено публичное использование "русскоязычного культурного продукта". То есть в этом регионе теперь на нём нельзя петь, говорить со сцены, выпускать книги, показывать фильмы.

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