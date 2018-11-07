Посольство РФ направило запрос властям Монако из-за задержания Рыболовлева

Посольство России во Франции (представляет интересы РФ на территории Монако) обратилось к властям княжества за разъяснениями по поводу задержания российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева. Об этом сообщил руководитель пресс-службы дипмиссии, советник Сергей Паринов.

— Мы запросили официальное разъяснение у властей Монако в связи с сообщениями СМИ о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, — цитирует Паринова ТАСС.

По его словам, пока никакой официальной информации от властей княжества не поступало. Также в российские диппредставительства не обращались и сам Рыболовлев и его адвокаты.

Напомним, 6 ноября в Монако был задержан российский миллиардер, владелец футбольного клуба "Монако" Дмитрий Рыболовлев. СМИ сообщили, что дома у Рыболовлева прошёл обыск. Ему вменяется коррупция и "торговля влиянием". Адвокаты бизнесмена подтвердили, что их клиент был задержан и допрошен полицией Монако.