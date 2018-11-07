В ЕС заявили о намерении и вести диалог с Россией, и вводить новые санкции

При этом в Брюсселе заявили, что также продолжат оказывать помощь и поддержку Украине.

В Евросоюзе продолжат вести санкционную политику против России из-за Крыма и ситуации на Украине, при этом выстраивая политический диалог между Брюсселем и Москвой. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на встрече со студентами в Университете Макгилл. Трансляция выступления велась МИД Канады в "Твиттере".

— Я думаю, что это будет продолжаться, — сказала она о санкционной политике Брюсселя.

Watch LIVE now! Minister Freeland and #EU High Representative @FedericaMog hold a discussion with students at @mcgi… https://t.co/h9KNzj6XOQ — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) November 6, 2018

В ходе выступления политик также подчеркнула, что сейчас отношения России и Евросоюза не ограничиваются только лишь обменом взаимными санкциями. По её словам, удалось добиться согласия в вопросах безопасности, нераспространения ядерного оружия, ситуации на Ближнем Востоке и ещё в целом ряде проблем.

Однако Могерини добавила, что есть и темы, в которых прийти к общему мнению не удалось, как, например, по Сирии. Однако, по её словам, работа в этом направлении продолжается.

Затронула политик и энергетический вопрос, сказав, что энергозависимость Евросоюза от России по-прежнему очень высока и что они пытаются найти способы это изменить.