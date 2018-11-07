Супруга азербайджанского банкира арестована в Лондоне за покупки на £16 млн

Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана Замира Гаджиева была арестована полицией Великобритании. Её планируют экстрадировать в Азербайджан, если она не подтвердит законное происхождение своих доходов. Гаджиева умудрилась спустить в самом известном универмаге Лондона Harrods 16 миллионов фунтов стерлингов (около 1 миллиарда и 380 миллионов рублей) за несколько лет, сообщает Би-би-си.

Отмечается, что Гаджиева проживает в доме стоимостью около 15 миллионов фунтов стерлингов. Она первый человек в королевстве, ставший фигурантом дела по новому закону, требующему от богачей объяснить происхождение своего состояния. В Баку от официальных комментариев отказались, но известно, что муж Гаджиевой отбывает в Азербайджане 15-летний тюремный срок за растрату.

На прошлой неделе Британское национальное агентство по борьбе с преступностью арестовало ювелирные украшения, принадлежащие её семье, их стоимость составила более 400 000 фунтов стерлингов. Все они должны быть выставлены ​​на аукцион в доме Christie's.

Ранее Лайф рассказывал, что в ходе расследования преступной деятельности владельца Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева выяснилось, что даже горничная банкира и его супруги является владельцем акций на сумму в $12,5 миллиона долларов.