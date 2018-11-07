Майкл Дуглас получил звезду на голливудской "Аллее славы"

На "Аллее славы" в Голливуде появилась звезда 74-летнего актёра Майкла Дугласа. Церемония состоялась 6 ноября, на ней присутствовали супруга Майкла Дугласа Кэтрин Зета-Джонс и его отец, легендарный актёр Кирк Дуглас.

Michael Douglas' star on the Hollywood Walk of Fame is revealed pic.twitter.com/BnPKZYbFGV — Variety (@Variety) 6 ноября 2018 г.

— Отец, то, что ты здесь сегодня, значит очень много для меня. Скажу просто, от всего сердца: я так горжусь, что я твой сын! — сказал Дуглас своему 102-летнему отцу.

Michael Douglas and Catherine Zeta-Jones pose at his Walk of Fame ceremony https://t.co/A5kkzWdSW8 pic.twitter.com/pDluUtEPws — Variety (@Variety) 6 ноября 2018 г.

Майкл Дуглас начал сниматься в кино в 70-х годах. В числе его самых известных работ — "Роман с камнем", "Жемчужина Нила", "Уолл-стрит", "Игра", "Основной инстинкт", "Идеальное убийство". Дуглас — обладатель двух премий "Оскар" (в 1976 году как продюсер фильма "Пролетая над гнездом кукушки" и в 1988 году как актёр за главную роль в фильме "Уолл-стрит").