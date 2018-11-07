Подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке суд признал виновным в терроризме

Адвокат мужчины настаивал, что его подопечный на самом деле хотел совершить самоубийство, потому что чувствовал себя изолированным в обществе.

Суд США признал виновным по всем статьям выходца из Бангладеш Акайеда Уллу. В декабре 2017 года он привёл в действие самодельное взрывное устройство в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Адвокат обвиняемого до последнего пытался убедить суд в том, что его подзащитный вовсе не собирался совершать теракт, а хотел свести счёты с собственной жизнью. Однако обвинение привело в качестве доказательств публикации Уллы в социальных сетях и его заявления, что он совершил подрыв под влиянием пропаганды террористической группировки ИГИЛ*.

После того как присяжные покинули зал суда, Улла заявил, что действовал не от имени террористов.

По совокупности предъявленных обвинений, среди которых материальная поддержка иностранной террористической организации, использование оружия массового поражения и организация взрыва в общественном месте, мужчине может грозить от 30 лет до пожизненного заключения.

Редакция Лайфа ранее писала, что 12 декабря 2017 года произошёл взрыв на автовокзале Порт-Аторити в Манхэттене, в результате чего пострадал исполнитель взрыва, ещё три человека получили лёгкие ранения.

*Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.