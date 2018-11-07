Российскому хакеру в американском суде могут дать до 37 лет тюрьмы

Россиянин Пётр Левашов, который менее двух месяцев назад признал свою вину в мошенничестве и компьютерных преступлениях, может оказаться в американской тюрьме на 37 лет. Однако адвокат Левашова Вадим Глозман надеется на более мягкий приговор, о чём он рассказал "Известиям".

— Максимальный срок, который Пётр может получить, — 37 лет. Однако я не верю, что суд вынесет моему клиенту такой приговор. Надеюсь, нам удастся добиться минимального наказания для Петра. Тем не менее конечное решение будет зависеть от судьи. Вынесение приговора намечено на сентябрь 2019 года, — рассказал газете адвокат.

Также Вадим Глозман добавил, что самочувствие Левашова удовлетворительное и он достойно справляется с ситуацией. Супруга Петра Левашова Мария рассказала изданию, что гулять заключённому разрешают только час в неделю, а у неё нет возможности навестить супруга и даже нет визы в США.

Напомним, российского программиста Петра Левашова задержали в Барселоне весной 2017 года. Американские власти обвинили его в создании вредоносного программного обеспечения и создании и управлении Kelihos — глобальной сети заражённых компьютеров. Через полгода испанские власти согласились экстрадировать россиянина в США, хотя его выдачи добивалась также российская сторона.