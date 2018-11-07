Самолёт ВМС США провёл разведку у берегов Крыма

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon 6 ноября провёл разведку у берегов Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют данные авиационных ресурсов.

Отмечается, что самолёт вылетел с базы на Сицилии и проводил разведку в районе Керченского пролива, приблизившись к береговой линии на расстояние около 35 км и находясь над международными водами Чёрного моря.

Одновременно вблизи Крыма совершал разведывательный полёт стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США, также вылетевший с авиабазы на Сицилии.