В Москве 7 ноября перекроют проезд по Ильинке и закроют Мавзолей из-за парада

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В Москве 7 ноября перекроют проезд по Ильинке и закроют Мавзолей из-за парада

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Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Также будет перекрыто движение по Васильевскому спуску, Москворецкой улице и частично по Болотной площади.

В среду, 7 ноября, на Красной площади пройдёт парад в честь 77-й годовщины военного парада 1941 года. В связи с этим будет перекрыто или ограничено движение на нескольких центральных улицах города. Об этом сообщил ЦОДД на своей странице в "Твиттере".

В сообщении сказано, что начиная с 00:01 в обозначенной зоне запрещено оставлять личный транспорт, а улицы временно станут пешеходными. А с 07:00 будут вводиться ограничения для движения автомобилей на Васильевском спуске, Москворецкой улице и частично Болотной площади.

Полностью будет перекрыта улица Ильинка — с 7:00 до 13:00 часов. Также сотрудники Федеральной службы охраны ограничат доступ к Мавзолею Ленина и Некрополю у Кремлёвской стены.

Горожанам и гостям столицы для перемещения в этом районе предлагают воспользоваться услугами метрополитена. Он будет работать в штатном режиме.

Торжественный марш, посвящённый историческому параду 1941 года, стартует в 10 утра. Среди участников — курсанты военных вузов, кадеты и Кавалерийский почётный эскорт Президентского полка. Всего около пяти тысяч человек. Они предстанут перед зрителями в военной форме того времени.

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