Трамп будет наблюдать за промежуточными выборами в сенат вместе с семьёй

Президент США Дональд Трамп будет следить за результатами выборов в конгресс с семьёй и друзьями, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

— Президент и первая леди с нетерпением ждут, чтобы посмотреть на результаты выборов вместе с друзьями и семьёй в резиденции Белого дома, — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря.

NEW: White House Press Secretary Sarah Sanders issues new statement on Election Night:



"The President has energized a staggering number of Americans...The President and First Lady look forward to watching the results come in with friends and family in the White House residence.” pic.twitter.com/9oRMzKdm7n — Breaking911 (@Breaking911) 7 ноября 2018 г.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и в Кремле будут отслеживать данные о выборах в Конгресс США.