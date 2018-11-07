Трамп будет наблюдать за промежуточными выборами в сенат вместе с семьёй

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Трамп будет наблюдать за промежуточными выборами в сенат вместе с семьёй

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Фото: © Flickr//:\ Road Warrior /:\

Президент США Дональд Трамп будет следить за результатами выборов в конгресс с семьёй и друзьями, заявила пресс-секретарь президента Сара Сандерс.

— Президент и первая леди с нетерпением ждут, чтобы посмотреть на результаты выборов вместе с друзьями и семьёй в резиденции Белого дома, — говорится в письменном заявлении пресс-секретаря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что и в Кремле будут отслеживать данные о выборах в Конгресс США.

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