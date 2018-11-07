Ракета "Союз-СТ" с метеоспутником успешно стартовала с космодрома в Гвиане

Читайте также

Ракета "Союз-СТ" с метеоспутником успешно стартовала с космодрома в Гвиане

2

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запущена российская ракета-носитель "Союз-СТ", которая выведет на орбиту европейский метеорологический спутник Metop-C.

Старт произведён вечером в 21:48 (03:48 по Москве), трансляцию пуска вела на своём сайте компания Arianespace. Выведенный на орбиту спутник является последним из трёх полярных орбитальных метеорологических спутников. Он должен значительно улучшить оперативную метеорологию.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×