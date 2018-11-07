Ракета "Союз-СТ" с метеоспутником успешно стартовала с космодрома в Гвиане

С космодрома Куру во Французской Гвиане успешно запущена российская ракета-носитель "Союз-СТ", которая выведет на орбиту европейский метеорологический спутник Metop-C.
Instant replay! Watch (and re-watch) #Soyuz lift off from the Spaceport in French Guiana with @EUMETSAT’s #METOPC satellite. pic.twitter.com/ot81VHZg3h— Stéphane Israël (@arianespaceceo) 7 ноября 2018 г.
Старт произведён вечером в 21:48 (03:48 по Москве), трансляцию пуска вела на своём сайте компания Arianespace. Выведенный на орбиту спутник является последним из трёх полярных орбитальных метеорологических спутников. Он должен значительно улучшить оперативную метеорологию.
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