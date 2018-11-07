Эксперты назвали сферы с минимальной угрозой увольнения

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Эксперты назвали сферы с минимальной угрозой увольнения

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Фото: ©РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Эксперты HeadHunter выявили профессиональные сферы с наименьшей угрозой увольнения. Результаты исследования приводит "Лента.ру".

Так, меньше других опасаются сокращений работающие в сферах спорта и красоты, добычи сырья, а также юристы. Наименее комфортно в этом отношении чувствуют себя представители сферы безопасности, банковские сотрудники, работники сферы лизинга и инвестиций.

Также эксперты выяснили, что сложнее всего найти работу тем, кто занимается добычей сырья, представителям высшего менеджмента, а также работникам сферы массмедиа и развлечений. Легче с поисками обстоят дела у специалистов сферы продаж и IT.

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