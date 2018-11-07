За четыре года ВСУ самовольно покинули 33 тысячи человек

В розыске также числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенного у украинских вооружённых сил.

Более 33,7 тысячи украинских военнослужащих самовольно покинули воинские части или дезертировали с начала 2014 года по сентябрь 2018-го. При этом было поймано всего 1587 беглецов. Общая же численность ВСУ составляет примерно 200 тысяч человек. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса.

— В это число входят как самовольно оставившие свои части, так и дезертиры. Какую долю составляют те и другие, главный военный прокурор не уточняет. Ловят при этом очень мало, — отметил источник газеты.

Ранее Матиос выступил с заявлением, что ВСУ за четыре года потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия. Из них 7645 автоматов, почти три тысячи пистолетов, по 2200 винтовок и пулемётов, а также 2258 гранатомётов.

Он уточнил, что за указанный период было поставлено на официальный учёт всего 258 единиц трофейного оружия.

Ранее Лайф писал, что главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал журналистам о реальных небоевых потерях украинской армии в Донбассе.