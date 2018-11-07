Шесть человек погибли в результате пожара в Тамбовской области

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Шесть человек погибли в результате пожара в Тамбовской области

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Сосновском районе Тамбовской области, сообщает ТАСС.

По данным МЧС, пожар уже ликвидирован, дом выгорел внутри на всей площади. Причина возникновения возгорания уточняется.

Напомним, 6 ноября произошёл ещё один крупный пожар, в результате которого погибло восемь человек, в том числе шестеро детей. По факту гибели людей при пожаре в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв выразил соболезнования в связи с трагедией и поручил выяснить все обстоятельства случившегося.

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