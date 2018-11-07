Глава МВД: За пять лет в России в два раза сократилось число грабежей

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел глава МВД Владимир Колокольцев рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" о положительной статистике в работе российской полиции. Согласно словам министра, за последние пять лет в стране на 27% сократилось количество убийств, а грабежей и разбойных нападений стало почти в два раза меньше.

Также Владимир Колокольцев рассказал о борьбе с наркоторговлей. Распространяя наркотики, преступники переходят на новые методы реализации, без прямого контакта с потребителем, и используют оплату банковским переводом или с помощью криптовалюты. Несмотря на это, в текущем году в три раза увеличилось количество выявленных фактов контрабанды сильнодействующих веществ, в два раза больше ликвидировано нарколабораторий.

По словам министра, в ближайшем будущем любой участник дорожного движения сможет бороться с автохамством. При помощи специального приложения зафиксированное на фотографии или видео лихачество на дороге или другое нарушение правил можно будет отправить сотрудникам Госавтоинспекции, которые смогут привлечь правонарушителя к ответственности.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст России утвердил приказ МВД о выплате вознаграждения людям, которые помогают полиции в поимке преступников и раскрытии уголовных дел. В зависимости от важности сведений информаторы могут получить до 10 миллионов рублей.