СМИ: Эндрю Куомо переизбрали на пост губернатора штата Нью-Йорк

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СМИ: Эндрю Куомо переизбрали на пост губернатора штата Нью-Йорк

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Политик является губернатором штата с 2011 года. Это будет его третий срок на посту.

Демократ Эндрю Куомо лидирует на выборах губернатора штата Нью-Йорк. Как сообщает Associated Press, на данный момент политик набирает 78% голосов.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, а также 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

В настоящий момент избирательные участки в 16 штатах уже закрылись. В Белом доме рассказали, что президент Дональд Трамп будет следить за результатами выборов с семьёй и друзьями.

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