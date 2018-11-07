СМИ: Эндрю Куомо переизбрали на пост губернатора штата Нью-Йорк

Политик является губернатором штата с 2011 года. Это будет его третий срок на посту.

Демократ Эндрю Куомо лидирует на выборах губернатора штата Нью-Йорк. Как сообщает Associated Press, на данный момент политик набирает 78% голосов.

It’s an honor to fight evey day for every New Yorker. New York will always lead the way forward. pic.twitter.com/EpP72tiqt1 — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) 7 ноября 2018 г.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, а также 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов.

В настоящий момент избирательные участки в 16 штатах уже закрылись. В Белом доме рассказали, что президент Дональд Трамп будет следить за результатами выборов с семьёй и друзьями.