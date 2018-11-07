Осторожно: харрасмент! Учёные выяснили, почему дамам не оказывают первую помощь

Исследование Американской ассоциации кардиологов показало, что у мужчины намного больше шансов получить первую помощь от незнакомца, нежели у женщины. Люди не хотят оказывать первую помощь женщинам, потому что опасаются быть обвинёнными в домогательствах.

По данным прошлого года, когда было проанализировано 20 тысяч случаев остановки сердца, мужчинам незнакомые делали сердечно-лёгочную реанимацию на 23 процента чаще, чем женщинам. Что привело к такой статистике, решила выяснить доцент экстренной медицины в Медицинском университете Университета Колорадо в Денвере Сара М. Перман.

Согласно опросу учёных под предводительством Перман, на первом месте оказалась боязнь обвинений в харрасменте. Другими причинами, почему женщины реже получают помощь, опрошенные назвали трудности при проведении сердечно-лёгочной реанимации из-за наличия у женщин груди, а также то, что женщины могут симулировать плохое самочувствие и остановку сердца.

По данным группы учёных из Университета Пенсильвании под руководством Марион Лири, свои страхи люди переносят и на виртуальные симуляции, даже там они меньше реагируют на необходимость оказать первую помощь представителям женского пола.