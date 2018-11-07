CNN: Демократы и республиканцы идут вровень на выборах в палату представителей

Сейчас главный вопрос в том, сможет ли Демократическая партия перехватить контроль над нижней палатой у республиканцев.

Республиканцы набирают 119 мест в Палате представителей Конгресса США, демократы — 120. Такой прогноз на основе блиц-опросов и предварительных подсчётов голосов публикует CNN. Данные меняются в режиме реального времени, однако на всём протяжении подсчётов партии идут практически вровень.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, а также 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. В настоящий момент избирательные участки в 16 штатах уже закрылись.