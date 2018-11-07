CNN: Республиканцы сохранили большинство в Сенате США

Республиканская партия сохранила большинство в Сенате США. Такой прогноз на основе блиц-опросов и предварительных подсчётов голосов публикует CNN. Республиканцы уже набирают 50 мест, в то время как у демократов только 40.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, 35 из 100 сенаторов, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. В настоящий момент избирательные участки в 16 штатах уже закрылись.

Ранее сообщалось, что обе партии идут вровень на выборах в палату представителей. По данным на настоящий момент, у республиканцев 152 места, у демократов — 151.