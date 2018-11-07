На выборах губернатора Приморского края заявился уже седьмой самовыдвиженец

Депутат думы Михайловского района Приморского края Александр Коваленко подал в избирком документы для участия в выборах на должность губернатора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональную избирательную комиссию.

Коваленко является депутатом Михайловского муниципального района Приморского края на непостоянной основе и занимается предпринимательством. В течение дня на заседании избиркома будет принято решение об открытии специального избирательного счёта для кандидата.

После того как ЦИК признал результаты сентябрьских выборов недействительными, было объявлено, что новое голосование состоится 16 декабря. В первый же день регистрации избирательная комиссия Приморья приняла документы от 12 человек.