Около 40% американцев пошли на выборы, чтобы выступить против Трампа

Более трети американцев признались, что проголосовали на промежуточных выборах в Конгресс США, чтобы выразить своё несогласие с политикой президента Дональда Трампа. Такие данные опроса приводит CNN.

По данным телеканала, с этой целью на выборы пришло 39% избирателей. 26% проголосовали, чтобы поддержать лидера страны, ещё 33% заявили, что личность Трампа не повлияла на их решение проголосовать.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, 35 из 100 сенаторов. По прогнозам американских СМИ, Республиканская партия сохраняет контроль над Сенатом США, а у демократов есть шанс получить большинство в палате представителей.