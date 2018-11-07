СМИ: демократ Тина Смит переизбрана в сенат от штата Миннесота

Конгрессвумен-демократ Тина Смит переизбрана в сенат от Миннесоты, сообщает The Hill. Она победила республиканку Керин Хаусли. Издание совместно с другими ведущими СМИ составило прогноз до публикации официальных данных, в подавляющем большинстве случаев такие прогнозы совпадают с окончательным подсчётом голосов.

Также место в сенате от Миннесоты получила действующий сенатор Эми Клобучар, обойдя республиканца Джима Ньюбергера.

До января этого года Смит занимала должность вице-губернатора Миннесоты, но после того как Эла Франкена, представляющего штат в сенате, обвинили в сексуальных домогательствах за фотографию, где он якобы держится за грудь женщины, и "насильный" поцелуй, Смит заняла его место.