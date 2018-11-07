СМИ: В США избрана самая молодая в истории конгрессвумен

Представительница демократической партии Александрия Оказио-Кортес, вероятнее всего, станет самой молодой женщиной, избранной в Конгресс США.

По данным американских СМИ, 29-летняя женщина опережает своего соперника от республиканцев Энтони Паппаса на выборах в палату представителей.

Ранее также сообщалось, что бывший сенатор Лу Леон Герреро стала первой женщиной в истории, которая была избрана на пост губернатора на американском острове Гуам.

Напомним, 6 ноября в США проходят промежуточные выборы в конгресс. Полностью переизбирается палата представителей, 35 из 100 сенаторов. По прогнозам американских СМИ, Республиканская партия сохраняет контроль над сенатом, а у демократов есть шанс получить большинство в палате представителей. Трамп назвал прошедшие выборы "потрясающим успехом".