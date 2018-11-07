Косачёв рассказал, какой видит ситуацию в США после выборов в Конгресс

По мнению члена Совфеда РФ, американская политическая система станет более непредсказуемой.

Российский сенатор Константин Косачёв, который возглавляет Международный комитет Совета Федерации, считает, что после выборов в Конгресс США американская политическая система станет более разбалансированной. В беседе с журналистами он в то же время выразил мнение, что исход голосования подтверждает основные прогнозы и сенсации не произошло.

— Боюсь, в конечном счёте в проигравших будет и американская политическая система, которая станет ещё более разбалансированной и непредсказуемой, — сказал он, не исключив, что в США могут начаться попытки запустить процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

По мнению Косачёва, пострадать может и та часть мира, которая каким бы то ни было образом находится в зависимости "у американских внутриполитических разборок".

Напомним, в США избираются 35 сенаторов из 100. До сих пор республиканцам принадлежало большинство мест в сенате — 51.