ЦБ РФ отозвал лицензию у столичного банка "Агросоюз"

Оказалось, что в кассе учреждения не хватает более 1,3 млрд рублей наличными, что, как отмечает регулятор, сопоставимо с капиталом кредитной организации.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка "Агросоюз". Об этом сообщается на сайте регулятора. По состоянию на 1 октября данная кредитная организация занимала 198-е место в российской банковской системе по величине активов.

По информации Центробанка, на балансе кредитного учреждения образовался значительный объём проблемных активов из-за недооценки риска. Помимо того, оказалось, что в кассе не хватает более 1,3 млрд рублей наличными, что, как отмечает регулятор, сопоставимо с капиталом банка.

В то же время кредитная организация попыталась скрыть своё реальное финансовое положение, предоставив документы с признаками фальсификации. Также представителям ЦБ пытались помешать провести инспекционную проверку.