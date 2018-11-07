ЦБ отозвал лицензию у московского Банка инноваций и развития

Центробанк отозвал лицензию у столичного Банка инноваций и развития, говорится в сообщении регулятора. По состоянию на 1 октября эта кредитная организация занимала 286-е место в российской банковской системе РФ.
В сообщении ЦБ также указано, что банк находится в поле зрения регулятора на протяжении длительного времени в связи с сомнительными транзитными операциями повышенного риска. Также отмечается, что на протяжении последних 12 месяцев в отношении Банка инноваций и развития шесть раз применялись меры надзорного воздействия.
Среди прочего два раза вводились ограничения на привлечение финансов физических лиц. Однако, отмечается, банк неоднократно нарушал предписанные меры.
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