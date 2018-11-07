В Конгресс США впервые в истории избрали женщин-мусульманок

Читайте также

В Конгресс США впервые в истории избрали женщин-мусульманок

47

Ильхэн Омар. Фото: © Flickr/Lorie Shaull

Представители Демократической партии Ильхан Омар в Миннесоте и Рашида Тлаиб в Мичигане, будучи женщинами-мусульманками, впервые в истории стали членами Палаты представителей Конгресса США, сообщает Huffpost.

Ильхан Омар вместе с семьёй сбежала из Сомали, после нескольких лет в лагере для беженцев в Кении они смогли переехать в США.

— Я стою здесь перед вами сегодня, как ваша избранная конгрессвумен... первая цветная женщина, представляющая наш штат в конгрессе, первая женщина, которая носит хиджаб, первый беженец, когда-либо избранный в конгресс, и одна из первых мусульманских женщин, избранных в конгресс, — обратилась Ильхан Омар к аудитории после того, как были озвучены предварительные итоги выборов.

Другая женщина-демократ, Рашида Тлаиб, стала членом Палаты представителей от штата Детройт. Сама она родилась в США, но её родители — мигранты из Палестины.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×