В Конгресс США впервые в истории избрали женщин-мусульманок

Представители Демократической партии Ильхан Омар в Миннесоте и Рашида Тлаиб в Мичигане, будучи женщинами-мусульманками, впервые в истории стали членами Палаты представителей Конгресса США, сообщает Huffpost.

Ильхан Омар вместе с семьёй сбежала из Сомали, после нескольких лет в лагере для беженцев в Кении они смогли переехать в США.

— Я стою здесь перед вами сегодня, как ваша избранная конгрессвумен... первая цветная женщина, представляющая наш штат в конгрессе, первая женщина, которая носит хиджаб, первый беженец, когда-либо избранный в конгресс, и одна из первых мусульманских женщин, избранных в конгресс, — обратилась Ильхан Омар к аудитории после того, как были озвучены предварительные итоги выборов.

Congress member-elect Ilhan Omar’s first words upon taking the stage: asalamu alaikum. The next words: al hamdulillah. “My grandfather taught me that when you see injustice, you fight back. You do not give in to sorrow, you do not give in to sadness. You organize.” pic.twitter.com/vyuYOKeC0r — Hannah Allam (@HannahAllam) 7 ноября 2018 г.

Другая женщина-демократ, Рашида Тлаиб, стала членом Палаты представителей от штата Детройт. Сама она родилась в США, но её родители — мигранты из Палестины.