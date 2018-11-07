Пиво и кальян. В Приморье сын директора школы устроил вечеринку в учительской

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Пиво и кальян. В Приморье сын директора школы устроил вечеринку в учительской

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Фото: © Pixabay

В соцсетях появилось видео "кальянной вечеринки" в учительской одной из школ Приморского края. Авторы ролика утверждают, что он был снят в учебном заведении села Новоникольск, а хозяин застолья — сын директора школы.

На кадрах видно, что порядка десяти мальчиков и девочек распивают пиво и курят кальян. В учительской звучит громкая музыка, а один из ребят подтанцовывает. Ребят явно не беспокоит место проведения "тусовки".

В связи с появлением видео Управление образования и молодёжной политики Уссурийска проводит служебное расследование. Ситуацией заинтересовались и в отделе МВД России по Уссурийску.

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